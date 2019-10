Бокс Тайсън Фюри също "цъфна" на WWE - SmackDown (видео) 05 октомври 2019 | 15:10 0



копирано



.@Tyson_Fury is IN THE HOUSE for Friday Night #SmackDown! pic.twitter.com/mJq7JONKuX — WWE (@WWE) October 5, 2019

Боксьорът Тайсън Фюри изненадващо се появи на голямо шоу на WWE - SmackDown. Това се случва малко след като бившия UFC шампион, Кейн Веласкес, също се появи в кеча и дори "ступа" Брок Леснар. Фюри изглежда така сякаш искаше да се саморазправи с кеч звездата Браун Строуман след като двамата си размениха закани край публиката. По време на своето участие кечистът се обърна към Фюри и му каза: "Не искаш да опиташ от тези ръце."

Nice to see Tyson Fury getting acquainted with the WWE



Roll on January pic.twitter.com/HervRQ9cbP — BT Sport (@btsport) October 5, 2019

В момента английският боксьор очаква резултата от битката между Деонтай Уайлдър и Луис Ортиз следващия месец. Ако Уайлдър победи, двамата ще изиграят реванш през февруари, след като през декември миналата година стигнаха до равенство след 12-рундова драматична битка. Фюри няколко пъти е споменавал, че е заинтересован от участие в WWE - още през 2017-а.В момента английският боксьор очаква резултата от битката между Деонтай Уайлдър и Луис Ортиз следващия месец. Ако Уайлдър победи, двамата ще изиграят реванш през февруари, след като през декември миналата година стигнаха до равенство след 12-рундова драматична битка. mma.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 682 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1