Инфарктен тайбрек и спасен мачбол пратиха Ашли Барти на финал

Емоционална битка по целия корт и с всички възможни оръжия. Мощни форхенди, технични сечени удари, солидни сервиси и прецизни волета. Ашли Барти триумфира в страхотен 1/2-финал на турнира в Пекин срещу Кики Бертенс с 6-3 3-6 7-6(7). Победителката навакса брейк пасив в третия сет, изоставане от 0-3 в решителния тайбрек и отрази мачбол.

Австралийката вече има баланс от 5-0 срещу Бертенс и от 17-4 в мачове, които се решават в трети сет, както и баланс от 52-10 през годината. Може да стане и първата тенисистка от Виктория Азаренка прес 2016 наса, която печели два WTA Premier Mandatory надпревари.

Световната №1 взе първите два гейма от мача без да губи точка и за отрицателно време поведе 3-0. Опонентката се съвзе чак в края на частта, като стигна до топка за рибрейк в седмия гейм, но не я реализира – 2-5. Барти пък изпусна селдващия гейм от 0-40 и трябваше при 5-3 на собствен сервис да печели сета, като успя да се справи – 6-3.

@kikibertens fires back and claims second set against Barty, 3-6, 6-3@ChinaOpen pic.twitter.com/FPrs7U305G