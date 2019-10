Тенис Жребият за Шанхай Мастърс обещава куп вълнуващи двубои от самото начало 05 октомври 2019 | 12:10 0



And the complete draw in Shanghai-



Projected QFs:



Djokovic

Tsitsipas



Medvedev

Khachanov



Bautista Agut

Thiem



Zverev

Federer pic.twitter.com/YLEWrTnjmx — Scarlett (@Scarlett_Li) October 5, 2019

Новак Джокович е водач на схемата в Шанхай и ще има за задача да защити титлата си от миналата година. Той пропуска по право първата фаза, а после започва кампанията си срещу победителя от двойката Франсис Тиафо - Денис Шаповалов. Слеващото евентуално препятствие на Ноле е някого измежду Люка Пуй, Джон Иснър и Алекс де Минор. За четвъртфиналите най-високо поставените му възможни опоненти са номер 9 Гаел Монфис и номер 6 Стефанос Циципас, а за полуфиналите - номер 3 Даниил Медведев, номер 14 Диего Шварцман, номер 10 Фабио Фонини и номер 7 Карен Хачанов.



Именно Медведев оглавява другата четвъртина в лявата част на схемата, като той ще очаква Жил Симон или квалификант във втория кръг. После евентуално трябва да бъде преодолян Диего Шварцман, а след това може да има сблъсък с другия руснак Хачанов или Фонини, Шварцман и (защо не) Анди Мъри. Участващият с “уайлд кард” носител на 3 титли от “Шлема” започва срещу квалификант, а във втори кръг може да мери сили с Фонини или Сам Куери.

Wow Federer-Cilic is a potential R2 in Shanghai. Thiem & Medvedev got great draws. pic.twitter.com/JLiHNY6bwO — José Morgado (@josemorgado) October 5, 2019

Роджър Федерер е поставен под номер 2, като първият му двубой в Шанхай ще бъде срещу Марин Чилич или Алберт Рамос-Виньолас. После потенциално идва двубой с Давид Гофен или Ришар Гаске, а на четвъртфиналите Маестрото може би ще тества уменията на Александър Зверев, Андрей Рубльов или Борна Чорич.



Доминик Тийм е четвърти в схемата и евентуално той ще чака Федерер на полуфиналите, но преди това австриецът има да се справя със Зе Жан или квалификант, а после - Беноа Пер или Николоз Басилашвили. Ако се гледат само поставените в тази част на жребия, то можем да гледаме Тийм на четвъртфиналите срещу Роберто Баутиста Агут или Матео Беретини, но в онази четвъртина фигурират още Райли Опелка и Кристиан Гарин. Както е известно, Григор Димитров не участва в Шанхай Мастърс. Започващият следващата седмица тенис турнир от сериите "Мастърс" в Шанхай ще сложи край на "азиатското" турне на АТР, като жребият спази тенденцията този сезон да ставаме зрители на вълнуващи двубои още от първите кръгове в Китай и Япония.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 402

