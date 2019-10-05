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Датски хокеист призна, че е гей

Вратарят на датския хокеен отбор Рунгстед Кепитъл - Йон Ли-Олсен, публично призна, че е гей. 27-годишният хокеест говори в ефира на тв канал ТВ2. Thumbs up to netminder Jon Lee Olsen on becoming the first openly ...

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Булевард

Датски хокеист призна, че е гей

05 октомври 2019 | 11:54 - Обновена
Датски хокеист призна, че е гей
Вратарят на датския хокеен отбор Рунгстед Кепитъл - Йон Ли-Олсен, публично призна, че е гей. 27-годишният хокеест говори в ефира на тв канал ТВ2.

"Поемам риска, че ще има хора, които ще подвикват по мой адрес по време на мачовете. Трябва да го приема. Нужна е зрялост, но съм готов да покажа, че може да си гей и да играеш хокей. Трудно ми беше да призная пред родителите ми, но още по-трудно беше да го кажа в хокейните среди", каза Ли-Олсен.

Той добави, че осъзнал, че е с обратни сексуални наклонности преди седем години. Ли-Олсен е третият хокеист в историята, който разкрива, че е хомосексуалист.
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 415

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Мехмет
(Гост) 9
отговор
05 октомври 2019 | 13:09

Момчето трябва да потърси помощ това е психологическо отклонение, което може да се излекува. Да отиде в джамията и да се помоли ще получиш помощ. Рейтинг: 0 0

Аз
(Гост)
05 октомври 2019 | 13:30

To и религиите са психологическо отклонение,но има страшно много хора,които им вярват,дори се бият за тях... Религии,хомосексуализам,наркомания ... все неща,които пречат на човешката цивилизация да върви напред. Рейтинг: 0 0

Делян Шиши
(Гост) 8
отговор
05 октомври 2019 | 12:57

И него ще припозная вместо ,Слон Крадлев и ще го обладая Рейтинг: 0 0

Аз
(Гост) 7
отговор
05 октомври 2019 | 12:40

Да си гей не е окей Рейтинг: 3 2

коч
(Гост) 6
отговор
05 октомври 2019 | 12:32

Жените може за мъжете неможе? Кой си ти за да решаваш? Рейтинг: 0 0

Ba4o
(Гост) 5
отговор
05 октомври 2019 | 12:20

КАТО ГЛЕДАМ КОЛКО Е ДАТЧАНИН,ТОЛКОВА СИГУРНО Е И ГЕЙ.ИЛИ ПРОСТО СИ Е ЕДНО МАЛКО ПЕДЕРАСЧЕ КОПНЕЕЩО ЗА МЪЖКИ ЛАСКИ. Рейтинг: 0 2

Ариберт Хайм
(Гост) 4
отговор
05 октомври 2019 | 12:18

Бухенвалд за тебе изруд мръсен да не мърсиш Земята. Рейтинг: 2 2

Такива
(Гост)
05 октомври 2019 | 12:46

Като теб Ариберт Хайм мърсят земята! Не те е срам.... Рейтинг: 1 2

Човек
(Гост) 3
отговор
05 октомври 2019 | 12:12

Аман от хомофобски и расистски коментари! Не се присмивайте толкова, един ден децата ви могат да са гей също...Излезте от кутийте в които сте затворени и бъдете хора! Рейтинг: 5 1

KKK
(Гост)
05 октомври 2019 | 12:17

Ако станат лично ще им забия нова в гърлата!!! Рейтинг: 1 4

Човек
(Гост)
05 октомври 2019 | 12:31

Е, нема що! Голям мъж, голяма работа... Браво! Рейтинг: 5 1

КОС
(Гост) 2
отговор
05 октомври 2019 | 12:06

мра. сен. пе.ди раз Рейтинг: 4 4

МакКензи
(Гост) 1
отговор
05 октомври 2019 | 12:05

Това датски хокеист ли е? Рейтинг: 3 3

Аз
(Гост)
05 октомври 2019 | 12:07

Това е пидираст ! Рейтинг: 3 3 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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