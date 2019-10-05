Датски хокеист призна, че е гей

Thumbs up to netminder Jon Lee Olsen on becoming the first openly gay professional ice hockey player.A very brave and courageous move. We salut him.

He obviously Isn't the only gay player in the world & we hope more players can be themselves.

As a podcast we are behind him pic.twitter.com/7477wurZAc — 4000 And Counting (@4000AndCounting) October 4, 2019

Вратарят на датския хокеен отбор Рунгстед Кепитъл - Йон Ли-Олсен, публично призна, че е гей. 27-годишният хокеест говори в ефира на тв канал ТВ2.

"Поемам риска, че ще има хора, които ще подвикват по мой адрес по време на мачовете. Трябва да го приема. Нужна е зрялост, но съм готов да покажа, че може да си гей и да играеш хокей. Трудно ми беше да призная пред родителите ми, но още по-трудно беше да го кажа в хокейните среди", каза Ли-Олсен.

Той добави, че осъзнал, че е с обратни сексуални наклонности преди седем години. Ли-Олсен е третият хокеист в историята, който разкрива, че е хомосексуалист.