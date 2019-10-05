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Датски хокеист призна, че е гей
Вратарят на датския хокеен отбор Рунгстед Кепитъл - Йон Ли-Олсен, публично призна, че е гей. 27-годишният хокеест говори в ефира на тв канал ТВ2. Thumbs up to netminder Jon Lee Olsen on becoming the first openly ...Виж още
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Булевард
Вратарят на датския хокеен отбор Рунгстед Кепитъл - Йон Ли-Олсен, публично призна, че е гей. 27-годишният хокеест говори в ефира на тв канал ТВ2.
"Поемам риска, че ще има хора, които ще подвикват по мой адрес по време на мачовете. Трябва да го приема. Нужна е зрялост, но съм готов да покажа, че може да си гей и да играеш хокей. Трудно ми беше да призная пред родителите ми, но още по-трудно беше да го кажа в хокейните среди", каза Ли-Олсен.
Той добави, че осъзнал, че е с обратни сексуални наклонности преди седем години. Ли-Олсен е третият хокеист в историята, който разкрива, че е хомосексуалист.
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(Гост) 9
отговор
Момчето трябва да потърси помощ това е психологическо отклонение, което може да се излекува. Да отиде в джамията и да се помоли ще получиш помощ. Рейтинг: 0 0
(Гост)
To и религиите са психологическо отклонение,но има страшно много хора,които им вярват,дори се бият за тях... Религии,хомосексуализам,наркомания ... все неща,които пречат на човешката цивилизация да върви напред. Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
И него ще припозная вместо ,Слон Крадлев и ще го обладая Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
Да си гей не е окей Рейтинг: 3 2
(Гост) 6
отговор
Жените може за мъжете неможе? Кой си ти за да решаваш? Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
КАТО ГЛЕДАМ КОЛКО Е ДАТЧАНИН,ТОЛКОВА СИГУРНО Е И ГЕЙ.ИЛИ ПРОСТО СИ Е ЕДНО МАЛКО ПЕДЕРАСЧЕ КОПНЕЕЩО ЗА МЪЖКИ ЛАСКИ. Рейтинг: 0 2
(Гост) 4
отговор
Бухенвалд за тебе изруд мръсен да не мърсиш Земята. Рейтинг: 2 2
(Гост)
Като теб Ариберт Хайм мърсят земята! Не те е срам.... Рейтинг: 1 2
(Гост) 3
отговор
Аман от хомофобски и расистски коментари! Не се присмивайте толкова, един ден децата ви могат да са гей също...Излезте от кутийте в които сте затворени и бъдете хора! Рейтинг: 5 1
(Гост)
Ако станат лично ще им забия нова в гърлата!!! Рейтинг: 1 4
(Гост)
Е, нема що! Голям мъж, голяма работа... Браво! Рейтинг: 5 1
(Гост) 2
отговор
мра. сен. пе.ди раз Рейтинг: 4 4
(Гост) 1
отговор
Това датски хокеист ли е? Рейтинг: 3 3
(Гост)
Това е пидираст ! Рейтинг: 3 3