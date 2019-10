Тенис Безмилостен Джокович на финал в Токио 05 октомври 2019 | 11:33 0



копирано



Does anyone move better around a tennis court than @DjokerNole? #RakutenOpen pic.twitter.com/lvQ8KavIvs — ATP Tour (@atptour) October 5, 2019

Това е пети финал през сезона за Джокович, както и чудесен начин да отбележи дебюта си в Токио. Ноле има шанс да спечели десети турнир в кариерата си от първия опит, като последният такъв случай бе в Ийстборн през 2017-а в подготовката за “Уимбълдън”.



Битката на Джокович с Гофен бе по-равностойна от тази между сърбина и Люка Пуй в предния кръг, която приключи само за 50 минути. Джокера обаче пречупи опонента си в първите геймове на ретур в двата сета, а след това нелошата игра на Гофен не можа да компенсира ранните му пропуски.

+ = 110@DjokerNole advances to career final number 110 and fifth of the season in his debut slicing past Goffin 6-3 6-4.#rakutenopen pic.twitter.com/hlkeQkE3eE — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2019

Гофен бе заявил още преди мача, че сервисът му трябва да бъде на висота срещу Джокович, но се случи точно обратното и именно сърбинът спечели 34 от 39 разиграни точки на първото си подаване.

The top seed makes the Tokyo final



World No. 1 @DjokerNole will play Millman for the @rakutenopen title after defeating Goffin 6-3, 6-4 pic.twitter.com/owZ5vMoKqD — ATP Tour (@atptour) October 5, 2019

Съперник във финала на Ноле ще бъде Джон Милман, за когото това е първи дуел за отличие в категория АТР 500. Той срази бомбардировача Райли Опелка с 6:3, 7:6(4). Носителят на 16 титли от “Големия шлем” Новак Джокович се класира на финала в турнира от сериите АТР 500 в Токио, след като срази съпротивата на Давид Гофен с 6:3, 6:4. Световният номер 1 подчини шампионата в японската столица от 2017 година за 1 час и 29 минути, като ключови бяха пробивите му в началото и на двата сета.Това е пети финал през сезона за Джокович, както и чудесен начин да отбележи дебюта си в Токио. Ноле има шанс да спечели десети турнир в кариерата си от първия опит, като последният такъв случай бе в Ийстборн през 2017-а в подготовката за “Уимбълдън”.Битката на Джокович с Гофен бе по-равностойна от тази между сърбина и Люка Пуй в предния кръг, която приключи само за 50 минути. Джокера обаче пречупи опонента си в първите геймове на ретур в двата сета, а след това нелошата игра на Гофен не можа да компенсира ранните му пропуски.Гофен бе заявил още преди мача, че сервисът му трябва да бъде на висота срещу Джокович, но се случи точно обратното и именно сърбинът спечели 34 от 39 разиграни точки на първото си подаване.Съперник във финала на Ноле ще бъде Джон Милман, за когото това е първи дуел за отличие в категория АТР 500. Той срази бомбардировача Райли Опелка с 6:3, 7:6(4).

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2896 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1