Куартараро спечели полпозишън в Тайланд, Маркес и Роси с падания

Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро спечели четвъртия си полпозишън за сезон 2019 в кралския клас на мотоциклетизма. Въпреки падане в последната си обиколка, французинът приключва квалификацията на върха с рекордно бърза обиколка за тайландската писта "Бурирам".

Куартараро, лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес и ветеранът Валентино Роси претърпяха падания на едно и също място от пистата - завой номер 5.

Маркес започна квалификацията с отлична обиколка, но Куартараро бе първият пилот, който слезе под минута и 30 сек за обиколка. Шест минути след началото на сесията Доктора падна, което му загуби доста време, докато влезе отново в ритъм.

Маркес, който може да стане шампион за 2019-а още този уикенд, падна на същото място, но половин минута преди края на квалификацията и нямаше как да стигне навреме до бокса за още една обиколка с втория мотор.

Секунди по-късно Куартараро също падна на излизане от петия завой. Французинът спечели полпозишъна си със седмата от общо осем обиколки.

Зад него от втора позиция на старта в неделя ще потегли още един пилот с Yamaha Маверик Винялес. Трети ще се нареди Маркес, следван от още една машина на Yamaha - тази на Франко Морбидели. Пети, шести и седми ще стартират трима пилоти с Ducati - Данило Петручи, Джак Милър и Андреа Довициозо. Жоан Мир със Suzuki си гарантира осмо стартово място, а Роси ще трябва да се примири с девето заради инцидента, който претърпя. Топ 10 допълва вторият пилот на Suzuki Алекс Ринс.

Съотборникът на Маркес Хорхе Лоренсо ще стартира 19-и.