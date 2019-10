ММА Кейн Веласкес изненада всички и нападна Брок Леснар в WWE 05 октомври 2019 | 10:26 0



CAIN VELASQUEZ ON WWE



Former UFC Champ attacks Brock Lesnar on #SmackDown



(via @WWE)pic.twitter.com/4Qqtt8ctHZ — Bleacher Report (@BleacherReport) October 5, 2019

Кейн успя да събори Леснар на земята и го засипа с удари, а Леснар успя да се измъкне и да избяга, но това ще има продължение. През август Кейн направи дебют в кеча и наскоро сподели, че има голяма вероятност да приключи с ММА при оферта от голяма организация. Той вече е част от WWЕ, което явно ще сложи край на неговата кариера в октагона. Ето какво се случи между Веласкес и Леснар: Thoughts on Cain Velasquez's debut on #Smackdown ?



Brock must be getting flash backs right about now pic.twitter.com/a0Iw6TVvGE — ElementGames (@ElementGamesTV) October 5, 2019 mma.bg Бившият шампион в тежка категория на UFC Кейн Веласкес явно е подписал договор с кеч организацията WWE. Преди няколко дни стана ясно, че той е получил оферта и явно е приел. По-рано днес на последното събитие на WWE Брок Леснар победи Кофъл Кингстън и стана шампион, но празненствата бяха прекъснати от Веласкес, който влезе в залата и се качи на ринга, за да атакува своя бивш опонент в UFC.Кейн успя да събори Леснар на земята и го засипа с удари, а Леснар успя да се измъкне и да избяга, но това ще има продължение. През август Кейн направи дебют в кеча и наскоро сподели, че има голяма вероятност да приключи с ММА при оферта от голяма организация. Той вече е част от WWЕ, което явно ще сложи край на неговата кариера в октагона. Ето какво се случи между Веласкес и Леснар:

