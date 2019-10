Моторни спортове Довициозо оглави третата MotoGP тренировка на мокро в Тайланд 05 октомври 2019 | 08:47 0



Пилотът на Ducati Андреа Довициозо бе най-бърз в третата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Тайланд. Сесията бе скъсена на 35 минути заради силния дъжд по-рано сутринта, който наложи забавяне на графика. В по-малкия клас Moto3 тренировката бе на изцяло мокра писта, но за кралския клас трасето "Бурирам" бе започнало да изсъхва. В последните минути Дови намери смелостта да излезе със сликове, което му даде осем десети аванс спрямо втория Франко Морбидели със сателитна Yamaha. Dry tyres definitely proved the way to go! @AndreaDovizioso uses the slick Michelin rubber to finish FP3 top of the pile! #ThaiGP pic.twitter.com/p1jrzRCOAv — MotoGP™ (@MotoGP) October 5, 2019 Лидерът в генералното класиране в MotoGP Марк Маркес, който трябва да запише с две точки повече от Дови в неделя, за да стане шампион за 2019-а, поведе в началото на тренировката, но след първите 10 минути редица пилоти започнаха да подобряват рязко времената си. Съотборникът на Дови Данило Петручи излезе начело за кратко, а Маверик Винялес с Yamaha подобри допълнително постижението му. P1 for @Petrux9!



This could be just the confidence boost the Ducati man needed! #ThaiGP pic.twitter.com/ZFMkPOiZuf — MotoGP™ (@MotoGP) October 5, 2019 Маркес, който в събота претърпя тежко падане и посети местната болница на Бурирам, приключи три минути по-рано тренировката си и в крайна сметка остана четвърти, а пред него се нареди Алекс Ринс със Suzuki. Винялес остана пети, а съотборникът му - Валентино Роси - 11-и. Съотборникът на Маркес Хорхе Лоренсо отново бе извън топ 10 - 15-и. Времената за обиколка в третата тренировка бяха по-слаби от петъчните сесии заради дъжда. Това означава, че местата в Q2 се определят от петъчните усилия на пилотите. Отсъстващите от директно място във втората квалификация са Петручи и Кал Кръчлоу със сателитна Honda, както и Лоренсо.

