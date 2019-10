Гигс: Солскяер се нуждае от времето, което Клоп и Гуардиола получиха

Легендата на Манчестър Юнайтед Райън Гигс смята, че бившият му съотборник и настоящ мениджър на тима Оле Гунар Солскяер се нуждае от повече време, за да изгради стила на “червените дяволи” по свой вкус. Той даде за пример Юрген Клоп Джосеп Гуардиола , които от няколко години са начело на своите отбори.

“В момента е трудно да си мениджър на Юнайтед. През последните 4-5 години отборът е смесица от играчи, доведени от сър Алекс Фъргюсън, Дейвид Мойс, Луис ван Гаал и Жозе Моуриньо. Оле се опитва да върне Юнайтед към това, което беше, като подбира млади и гладни за успехи футболисти като Даниел Джеймс, Аарън Уан-Бисака и Хари Магуайър. Но в известна степен той няма късмет, тъй като е в една и съща ера с Юрген Клоп и Джосеп Гуардиола. Клоп е в четвъртата си година в Ливърпул. Пеп изгради Манчестър Сити през същото време. Маурисио Почетино от шест години е в Тотнъм. На Оле също трябва да му бъде дадено време. То е нужно за да оформиш тима по начина, по който ти искаш той да играе. Дали сегашните мениджъри винаги получават това време е съвсем друг въпрос”, коментира Гигс, който в момента е селекционер на Уелс.

