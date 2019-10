Джампаоло: Никога не бих си подал оставката

Въпреки четирите загуби в първите си шест мача начело на Милан Марко Джампаоло е категоричен, че не би си подал оставката като треньор на тима.

“Работим, за да се представяме по-добре. Дори в 8 часа тази сутрин работихме. Казвате, че работя много, но лошо? Ще намерим решението. Оставка? Никога! Да напусна, означава да се предам, а ние никога не се предаваме. Казвал съм, че съм бил фен на Интер до 10-годишна възраст, но не съм троянски кон. Не се гласим за лош резултат срещу Дженоа. Целите ни винаги са максимални, мислим само за това да даваме най-доброто от себе си. Милан е над индивидуалните интереси. Кшищоф Пьонтек? Тези, които знаят как да вкарват голове, не забравят как се прави това. Винаги има добри серии, както и периоди на суша”, заяви Джампаоло за предаването Le Iene.

