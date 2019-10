ММА Майкъл Биспинг шокира и извади изкуственото си око (видео + снимки) 04 октомври 2019 | 10:17 - Обновена 0



Бившият шампион на UFC в средна категория – Майкъл Биспинг (30-9) е без съмнение един от най-обичаните и уважавани бойци в историята на смесените бойни изкуства. Но последното нещо, което англичанинът направи, втрещи доста хора и в същото време напомни колко голям майстор бе Биспинг в Октагона. В един от последните си подкасти, 40-годишният Биспинг извади изкуственото си око в ефир, признавайки си факта, че в последните му срещи в UFC той се е бил с едно око. Биспинг споделя, че е наполовина сляп от двубоя му с Витор Белфорт от 2013-та. Тогава Белфорт печели чрез технически нокаут, но по онова време бразилецът е на тестостерон терапия и при един удар в главата, ретината на Биспинг се отлепва. „Не беше никак лесно да минавам очните прегледи преди мачовете“, спомня си британецът. Michael Bisping is a legend. pic.twitter.com/fg1TG4SwnO — Borrachinha Depot (@FullContactMTWF) October 3, 2019 „За да не го минеш, трябва да си клинично сляп. Някои дни успявах, други не. Просто успявах да мина между капките“, каза бившият боец.

След сблъсъка си с Белфорт, Биспинг победи Алън Белчер, Чунг Ли, Си Би Долауей, Андерсон Силва, Талес Лейтес, Люк Рокхолд и Дан Хендерсон. boec.bg “I was always scared to retire.”



“I’m blind in one eye, I started having trouble with my other eye.”



“Post retirement, things are good.”@UFC legend Michael @Bisping on his injuries and retirement from the sport. pic.twitter.com/fOAHz1Yivg — talkSPORT (@talkSPORT) July 25, 2019

