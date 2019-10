Световната номер едно е на полуфинал в Пекин, след като се справи с Квитова

Водачката в световната ранглиста Ашли Барти (Австралия) се класира за първи път в кариерата си за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в китайската столица Пекин с награден фонд 8,29 милиона долара. Барти елиминира седмата в схемата Петра Квитова (Чехия) с 4:6, 6:4, 6:3 след малко повече от два часа игра.

World No.1 Ashleigh Barty dropped in the @wuhanopentennis #ShotoftheDay during her quarterfinal victory! pic.twitter.com/zrg8Hj6odf