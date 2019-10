Джокович се класира за полуфиналите в Токио

Първата ракета в света Новак Джокович (Сърбия) се класира за полуфиналите на турнира на твърди кортове в японската столица Токио с награден фонд 1,9 милиона долара.

Джокович разгроми петия в схемата Люка Пуй с 6:1, 6:2 за 50 минути игра. Сърбинът пласира осем аса, не направи нито една двойна грешка и реализира пет пробива от шест възможности.

The unmistakable roar of Djokovic!!



Absolutely love this reaction as he wins 2nd match in Tokyoto all those saying Novak doesn’t take @atptour 500’s seriously well here’s your response#idemooo #NoleFam



pic.twitter.com/9N94C3IMJ6