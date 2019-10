Урал (Уфа) представи Светослав Гоцев

View this post on Instagram

Блокирующий сборной Болгарии Святослав Гоцев подписал однолетний контракт с «Уралом». Прошлый сезон волейболист провел в составе «Динамо-ЛО». #volleyufa

A post shared by Волейбольный клуб Урал (@volleyufa) on Oct 2, 2019 at 12:39am PDT