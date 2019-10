Зимни спортове Лундквист записа победа номер 450 в кариерата си в НХЛ 04 октомври 2019 | 09:43 0



Brett Ritchie's got the shot AND the muscle. #NHLFaceOff pic.twitter.com/mk0Go3C448 — NHL (@NHL) 4 октомври 2019 г. Най-последният играч на миналия сезон (МВП) Никита Кучеров завърши с гол и асистенция, а носителят на "Президентс Трофи" Тампа Бей отнесе гостуващия Флорида с 5:2. Кевин Шатънкърк и Пат Маруун вкараха при дебюта си за домакините, а Андрей Василевски отрази 35 шайби и помогна на Тампа да стартира сезона с победа за рекордна в клубната история шеста поредна година. The first of many points. But how many exactly? #NHLFaceOff (Nikita Kucherov/@86Kucherov) pic.twitter.com/q9bStIxNP9 — NHL (@NHL) 3 октомври 2019 г. Ню Йорк Рейнджърс се наложи над гостуващия Уинипег с 6:4 в първия си мач от новия сезон в Националната хокейна лига. Хенрик Лундквист отрази 43 шайби и стана едва шестият вратар в историята, който достигна до границата от 450 победи. Мика Зибанеяд завърши с гол и три асистенции, Якоб Троуба добави гол и две асистенции срещу бившия си отбор, а друг дебютант Артьоми Панарин завърши с гол и асистенция.Бъфало надделя над домакина Питсбърг с 3:1 и записа първа победа над съперника в редовното време от 23 април 2013 година. Конър Шиъри вкара два пъти срещу бившия си клуб, Расмус Далин също се разписа, а Картър Хатън отрази 26 шайби за успешния дебют на новия старши треньор на тима Ралф Крюгер. Евгени Малкин отбеляза за домакините, а Мат Мъри парира 38 изстрела.Бостън започна защитата на титлата си в Източната конференция с труден успех с 2:1 в залата на Далас. Брет Ричи и Дантън Хайнен при числен превес реализираха, а Туука Раск спаси 28 удара за гостите, които загубиха финала за купа "Стенли" от Сейнт Луис в седем мача. Рууп Хинц вкара за тексасците, а Бен Бишъп допусна два гола с първите два удара към вратата си, но след това направи 18 спасявания. 0



