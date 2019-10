Винялес най-бърз в първата тренировка в Тайланд, Маркес с тежко падане

Пилотът на Yamaha Маверик Винялес оглави първата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Тайланд, докато Марк Маркес, който може да спечели титлата за 2019-а още тази неделя, претърпя тежко падане.

Маркес бе хвърлен във въздуха от мотора си на седмия десен завой от пистата "Бурирам". Пилотът на Honda имаше нужда от около минута, за да успее да се изправи на крака. След това бе закаран до медицинския център на пистата с линейка.

HUGE crash for @marcmarquez93!



The reigning champion is being helped away by the marshals but his Honda is destroyed! #ThaiGP pic.twitter.com/r7kOooUfRA — MotoGP™ (@MotoGP) October 4, 2019

Маркес държеше първата позиция в началото на тренировката, но във втората половина от 45-минутната сесия Винялес се доближи, а пилотът на Ducati Андреа Довициозо го последва в една от най-бързите му обиколка.

След инцидента на Маркес Винялес, Дови и сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро започнаха да поставят все по-бързи обиколки. В крайна сметка обаче единствено двамата пилоти с Yamaha успяха да подобрят ранното постижение на Маркес, докато Дови остана четвърти, следван от Джак Милър със сателитен Ducati.

Валентино Роси завърши тренировката шести пред своето протеже Франко Морбидели, с което всички пилоти на Yamaha влязоха в топ 7. Съотборникът на Дови Данило Петручи остана осми. Талантът на Suzuki Алекс Ринс не успя да запише добро време, след като получи повреда в единия си мотор в последните минути на сесията и завърши на 11-а позиция.

Problems for @Rins42 who grinds to a halt at Turn 1!



The @suzukimotogp rider is heading back for his second bike! #ThaiGP pic.twitter.com/fhW6OZ9vjU — MotoGP™ (@MotoGP) October 4, 2019

Сателитният пилот на КТМ Мигел Оливейра също претърпя падане още в началото на тренировката на седмия завой, подобно на Маркес. След няколко минути обаче младокът се качи на втория си мотор и продължи работата в тренировката.

Като изключим третото място на Маркес, състезателният уикенд за Honda започна вяло. Сателитният пилот Такааки Накагами завърши 14-и, Кал Кръчлоу - 18-и, а Хорхе Лоренсо - 19-и.