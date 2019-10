Тенис Надал пропуска турнира в Шанхай 03 октомври 2019 | 20:46 0



Confirmation from AS that, as expected, Nadal will not play in Shanghai next week. Getting married on Oct 19 in Mallorca. Recovering from hand problem.



Likely schedule for rest of the season



Paris Indoors

ATP Finals London

Davis Cup finals Madridhttps://t.co/nsYidHVvdY — Christopher Clarey (@christophclarey) October 3, 2019 Състезанията, в които се очаква да участва шампионът на US Open до края на 2019 година са “Мастърс”-ът в Париж, Финалният турнир на ATP в Лондон и Финалите на “Купа Дейвис” в Мадрид. Носителят на 19 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал ще пропусне турнира от серията “Мастърс” в Шанхай, който започва следващата седмица, съобщава AS. 33-годишният испанец се възстановява от травма на ръката в момента, а освен това ще сключи брак с дългогодишната си приятелка Сиска на 19 октомври.Състезанията, в които се очаква да участва шампионът на US Open до края на 2019 година са “Мастърс”-ът в Париж, Финалният турнир на ATP в Лондон и Финалите на “Купа Дейвис” в Мадрид.

