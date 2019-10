Доктора разкри детайли около промените в екипа си

Преследването на десетата титла за Валентино Роси е задача номер 1 и желанието му да я изпълни е силно, както преди. Ето защо днес Доктора разкри, че ще направи промени в екипа си. От началото на сезон 2020 Доктора започва работа с нов шеф на своя екип. Давид Муньос ще замени Силвано Галбусера на този пост и ще се опита да направи Валентино шампион на 41 години.Муньос е работил основно в по-малките класове Moto2 и Moto3 и няма опит в кралския клас. Той идва директно от тима на Доктора в Moto2, където бе главен механик на Николо Булега.

"Давид е много млад и има добри идеи. Познавам го много добре и веднага се сетих за неговото име, когато със Силвано решихме да приключим работата си заедно", заяви Валентино.

