Саутгейт: Все по-трудно е да избирам играчи за националния тим

Английският селекционер Гарет Саутгейт коментира, че в никакъв случай не му е било лесно да избере футболистите, на които да разчита за европейските квалификации срещу Чехия (11 октомври) и България (14 октомври). Очаква се в тези двубои тимът да си подсигури класирането, тъй като е убедителен лидер с 12 точки от четири мача. Бившият защитник се отказа от Кайл Уокър Джеси Лингард , а извика младите Тами Ейбрахам и Фикайо Томори от Челси

“Става изключително трудно да избереш играчи, защото конкуренцията е все по-сериозна - заяви Саутгейт. - Трябваше да взема трудни решения. В тима сме включили футболисти, които са в много силна форма. Освен това обръщаме внимание и върху развитието на младите ни състезатели. Очакваме двубоите с нетърпение.”

Tammy Abraham

Fikayo Tomori



Dele Alli

Aaron Wan-Bissaka



