ЦСКА 1948 CSKA 1948

Литекс 1:0 ЦСКА 1948

последен:
01.10.2019

ЦСКА 1948 - Черноморец (Балчик)

следващ:
05.10.2019

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Петко Петков
web: ЦСКА 1948

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Втора лига

Съдийски назначения за срещите от 11-ти кръг във Втора лига

03 октомври 2019 | 15:57
Съдийски назначения за срещите от 11-ти кръг във Втора лига
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Иво Андреевски ще бъде главен съдия на дербито от 11-ия кръг на Втора професионална лига между Хебър и Кариана. Румен Христов пък ще ръководи ЦСКА 1948 и Черноморец (Балчик).

Съдийски назначения за срещите от 11-ти кръг във Втора лига:

5 Окт 2019 г. Събота 16:00 ч.
ПФК Лудогорец АД II - ФК Литекс
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Янко Георгиев Чакъров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Йосиф Петров Ронков

5 Окт 2019 г. Събота 16:00 ч.
ПФК Спартак Плевен - ФК Струмска слава 1927
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Тихомир Димитров Костовски

5 Окт 2019 г. Събота 17:00 ч.
Спартак Варна - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Христо Тенев Недялков

5 Окт 2019 г. Събота 17:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Поморие
ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Станислав Руменов Груев
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров

5 Окт 2019 г. Събота 18:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово - ПФК Септември
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Иво Величков Боев

6 Окт 2019 г. Неделя 16:00 ч.
Хебър 1918 - ФК Кариана
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Кирил Валентинов Чакъров АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Даниел Пламенов Краевски
СН: Стоян Маринов Алексиев

6 Окт 2019 г. Неделя 18:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Румен Красимиров Христов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Николай Руменов Рамунски
СН: Галина Лазарова Донева

7 Окт 2019 г. Понеделник 19:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Андрей Венков Николов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Илко Мирославов Топалов
Втора лига
11 кръг, събота 5 октомври
ЦСКА 1948
18:00
Черноморец (Балчик)
Втора лига М П Р З Г точки
1 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
9
8
0
1
24:5 (19)
24
2 Локомотив (София) Локомотив (София)
10
7
0
3
15:5 (10)
21
3 Септември (София) Септември (София)
8
7
0
1
18:12 (6)
21
4 Монтана Монтана
10
5
3
2
16:7 (9)
18
5 Кариана (Ерден) Кариана (Ерден)
9
4
3
2
14:9 (5)
15
6 Литекс Литекс
9
4
2
3
17:9 (8)
14
7 Хебър (Пазарджик) Хебър (Пазарджик)
9
4
2
3
12:10 (2)
14
8 Нефтохимик Нефтохимик
9
4
1
4
15:13 (2)
13
9 Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград)
9
3
4
2
13:11 (2)
13
10 Ботев (Гълъбово) Ботев (Гълъбово)
9
3
3
3
10:14 (-4)
12
11 Локомотив (Горна Оряховица) Локомотив (Горна Оряховица)
10
3
3
4
12:17 (-5)
12
12 Лудогорец 2 Лудогорец 2
8
2
4
2
10:10 (0)
10
13 Черноморец (Балчик) Черноморец (Балчик)
9
2
2
5
5:12 (-7)
8
14 Спартак (Варна) Спартак (Варна)
10
2
2
6
4:16 (-12)
8
15 Поморие Поморие
10
2
1
7
7:15 (-8)
7
16 Струмска слава Струмска слава
10
2
0
8
8:19 (-11)
6
17 Спартак (Плевен) Спартак (Плевен)
10
1
2
7
3:19 (-16)
5
  • Промоция
  • Плейоф промоция
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 296

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фет мот. 4 броя
(Гост) 1
отговор
03 октомври 2019 | 17:26

най красивият гол ена серго срущу лок. сф. да гледат и да се учат Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Вашите лични данни

        

        

          

            

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                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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