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Втора лига
Иво Андреевски ще бъде главен съдия на дербито от 11-ия кръг на Втора професионална лига между Хебър и Кариана. Румен Христов пък ще ръководи ЦСКА 1948 и Черноморец (Балчик).
Съдийски назначения за срещите от 11-ти кръг във Втора лига:
5 Окт 2019 г. Събота 16:00 ч.
ПФК Лудогорец АД II - ФК Литекс
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Янко Георгиев Чакъров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Йосиф Петров Ронков
5 Окт 2019 г. Събота 16:00 ч.
ПФК Спартак Плевен - ФК Струмска слава 1927
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Тихомир Димитров Костовски
5 Окт 2019 г. Събота 17:00 ч.
Спартак Варна - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Христо Тенев Недялков
5 Окт 2019 г. Събота 17:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Поморие
ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Станислав Руменов Груев
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
5 Окт 2019 г. Събота 18:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово - ПФК Септември
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Иво Величков Боев
6 Окт 2019 г. Неделя 16:00 ч.
Хебър 1918 - ФК Кариана
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Кирил Валентинов Чакъров АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Даниел Пламенов Краевски
СН: Стоян Маринов Алексиев
6 Окт 2019 г. Неделя 18:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Румен Красимиров Христов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Николай Руменов Рамунски
СН: Галина Лазарова Донева
7 Окт 2019 г. Понеделник 19:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Андрей Венков Николов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Илко Мирославов Топалов
Втора лига
11 кръг, събота 5 октомври
ЦСКА 1948
18:00
Черноморец (Балчик)
8 халф
10 вратар
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(Гост) 1
отговор
най красивият гол ена серго срущу лок. сф. да гледат и да се учат Рейтинг: 0 0