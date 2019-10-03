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БГ Футбол

Официално: Съдията от "Бернабеу" ще свири дербито на efbet Лига

03 октомври 2019 | 15:49 - Обновена
Официално: Съдията от &quot;Бернабеу&quot; ще свири дербито на efbet Лига
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Станаха ясни съдийските назначения за поредния кръг в efbet Лига. Очаквано дербито между Лудогорец и Левски е поверено на Георги Кабаков. Преди дни пловдивчанинът свири двубоя между Реал Мадрид и Брюж в Шампионската лига.

Съдийски назначения за срещите от 12-ти кръг в efbet Лига:

4 Окт 2019 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Царско село 2015
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Станислав Тошев Ставров
СН: Деница Павлова Крумова

4 Окт 2019 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Ахмед Яшар Ахмед

5 Окт 2019 г. Събота 15:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Ботев
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Валери Николов Цветков

5 Окт 2019 г. Събота 17:30 ч.
ФК Етър - ПФК Локомотив 1926
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Кольо Димитров Данев

5 Окт 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Витоша
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков

6 Окт 2019 г. Неделя 17:30 ч.
ФК Арда - ПФК Дунав
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Йордан Костадинов Иванов

6 Окт 2019 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Георги Генов Нарлев

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Спортни новини		 Прочетена 1661

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xxl
(Гост) 7
отговор
03 октомври 2019 | 17:13

тоя боклук ще преебе мача и ще се наложи да влизаме тоя път на терена ,такова усещане имам Рейтинг: 0 1

въпрос
(Гост)
03 октомври 2019 | 17:38

А ти от кой отбор си? Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 6
отговор
03 октомври 2019 | 16:32

с поредно д3билско заглавие Рейтинг: 3 1

Уефскар
(Гост) 5
отговор
03 октомври 2019 | 16:11

Аз пък искам Илиянчето да ни свири! И Насето за страничен! Кабаков да гони топките отзад! Рейтинг: 1 3

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Ташунко Сапа
(Гост) 3
отговор
03 октомври 2019 | 16:05

А вие сте сайта на некадърниците Рейтинг: 4 1

...
(Гост) 2
отговор
03 октомври 2019 | 16:01

Как тоя неграмотник бе?Добре,че го бутат там уж,че бил добър съдия за да си вършат далаверките с него тука ......... Рейтинг: 2 3

Съдията от Бернабеуу
(Гост) 1
отговор
03 октомври 2019 | 15:55

Много яко заглавие.Вече така ще му викаме Рейтинг: 10 1 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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