Официално: Съдията от "Бернабеу" ще свири дербито на efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за поредния кръг в efbet Лига. Очаквано дербито между Лудогорец и Левски е поверено на Георги Кабаков. Преди дни пловдивчанинът свири двубоя между Реал Мадрид и Брюж в Шампионската лига.







Съдийски назначения за срещите от 12-ти кръг в efbet Лига:

4 Окт 2019 г. Петък 17:30 ч.ПФК Славия 1913 - ФК Царско село 2015ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Костадин Димитров Тановчев4-ТИ: Станислав Тошев СтавровСН: Деница Павлова Крумова4 Окт 2019 г. Петък 20:00 ч.ПФК Черно море - ПФК БероеГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станимир Илков Илков4-ТИ: Стефан Демирев ПавловСН: Ахмед Яшар Ахмед5 Окт 2019 г. Събота 15:00 ч.ПОФК Ботев Враца - ПФК БотевГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Николов Джугански4-ТИ: Димитър Димитров ДимитровСН: Валери Николов Цветков5 Окт 2019 г. Събота 17:30 ч.ФК Етър - ПФК Локомотив 1926ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски4-ТИ: Георги Димитров ДавидовСН: Кольо Димитров Данев5 Окт 2019 г. Събота 20:00 ч.ПФК ЦСКА-София - ФК ВитошаГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Георги Любомиров Минев4-ТИ: Станимир Лозанов ТренчевСН: Константин Делов Писков6 Окт 2019 г. Неделя 17:30 ч.ФК Арда - ПФК ДунавГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов4-ТИ: Неделчо Танчев ГаджаловСН: Йордан Костадинов Иванов6 Окт 2019 г. Неделя 20:15 ч.ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛевскиГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков4-ТИ: Драгомир Димитров ДрагановСН: Георги Генов Нарлев