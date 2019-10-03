Официално: Съдията от "Бернабеу" ще свири дербито на efbet Лига

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БГ Футбол
Станаха ясни съдийските назначения за поредния кръг в efbet Лига. Очаквано дербито между Лудогорец и Левски е поверено на Георги Кабаков. Преди дни пловдивчанинът свири двубоя между Реал Мадрид и Брюж в Шампионската лига.
Съдийски назначения за срещите от 12-ти кръг в efbet Лига:
4 Окт 2019 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Царско село 2015
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Станислав Тошев Ставров
СН: Деница Павлова Крумова
4 Окт 2019 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
5 Окт 2019 г. Събота 15:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Ботев
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Валери Николов Цветков
5 Окт 2019 г. Събота 17:30 ч.
ФК Етър - ПФК Локомотив 1926
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Кольо Димитров Данев
5 Окт 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Витоша
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков
6 Окт 2019 г. Неделя 17:30 ч.
ФК Арда - ПФК Дунав
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Йордан Костадинов Иванов
6 Окт 2019 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Георги Генов Нарлев
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(Гост) 7
отговор
тоя боклук ще преебе мача и ще се наложи да влизаме тоя път на терена ,такова усещане имам Рейтинг: 0 1
(Гост)
А ти от кой отбор си? Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
с поредно д3билско заглавие Рейтинг: 3 1
(Гост) 5
отговор
Аз пък искам Илиянчето да ни свири! И Насето за страничен! Кабаков да гони топките отзад! Рейтинг: 1 3
(Гост) 3
отговор
А вие сте сайта на некадърниците Рейтинг: 4 1
(Гост) 2
отговор
Как тоя неграмотник бе?Добре,че го бутат там уж,че бил добър съдия за да си вършат далаверките с него тука ......... Рейтинг: 2 3
(Гост) 1
отговор
Много яко заглавие.Вече така ще му викаме Рейтинг: 10 1