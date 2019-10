Обамеянг отвърна на удара, нарече бившия си началник "клоун"

Нападателят на Арсенал Пиер-Емерик Обамеянг отговори на критиките от страна на бившия си шеф в Борусия (Дортмунд) Михаел Ватцке. Тези дни изпълнителният директор на германския клуб се заяде с голаджията, като заяви, че той бил избрал парите пред това да играе в Шампионската лига. Дортмунд продаде Оба-Оба през януари 2018 г. за 63 млн. евро. Сега националът на Габон нарече Ватцке “клоун”, като написа следното в профила си в Twitter.

“За теб е по-добре аз никога да не казвам защо наистина напуснах Дортмунд. Г-н Ватцке, ти си такъв клоун. Помня, когато ти каза, че никога няма да продадем Усман Дембеле, но когато видя повече от 100 млн. евро, беше първият, който се съгласи да вземе парите. Така че не ми говори за пари, моля те!!! Моля те и да ме оставиш на мира.”

