Тенис Нова контузия отлага завръщането на Шарапова 03 октомври 2019 | 14:44 0



копирано



“I am really sorry to inform my fans in Austria that my shoulder is just not quite ready to compete at the highest level. I continue to work everyday and I am hopeful to be back to competition soon”, #mariasharapova said. Our 2006 champ had to pull out of the #wtalinz 2019. @WTA pic.twitter.com/2SacIHYLgp — WTA Linz (@WTALinz) 3 октомври 2019 г. Шарапова е играла само в осем турнира през тази година, като най-доброто й класиране бе четвъртфинал в Шънчжън на 4 януари. Последната й изява бе на US Open, където тя бе елиминирана още в първия кръг от Серина Уилямс с 6:1, 6:1.



"За съжаление Шарапова няма да може да посети Линц. Приемаме напълно решението на спортистката, защото здравето винаги е приоритет", съобщи директорът на турнира Сандра Райхел.



В момента Шарапова е 137-а в световната ранглиста. Мария Шарапова се оттегли от турнира в Линц с награден фонд 250 хиляди долара заради травма в рамото, съобщиха организаторите. 32-годишната рускиня се отказа от участие и на московския турнир за “Купата на Кремъл”, който ще бъде проведен между 12-20 октомври.Шарапова е играла само в осем турнира през тази година, като най-доброто й класиране бе четвъртфинал в Шънчжън на 4 януари. Последната й изява бе на US Open, където тя бе елиминирана още в първия кръг от Серина Уилямс с 6:1, 6:1."За съжаление Шарапова няма да може да посети Линц. Приемаме напълно решението на спортистката, защото здравето винаги е приоритет", съобщи директорът на турнира Сандра Райхел.В момента Шарапова е 137-а в световната ранглиста. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 79

1