Валентино Роси уволни шефа на екипа си

До уволнението на Галбусера се стигна след дългата серия без победи за Валентино. Пилотът на Yamaha не се е качвал на най-високото място на подиума от Холандия, 2017 година. Оттогава досега неговият съотборник Маверик Винялес пък спечели две победи и три втори места. Valentino Rossi is set to part ways with current MotoGP crew chief Silvano Galbusera at the end of the 2019 season, as he seeks to end his winless streak dating back to the 2017 Dutch TT https://t.co/GF6hCV9RAV — Autosport (@autosport) October 3, 2019 Деветкратният шампион в MotoGP Валентино Роси се разделя с шефа на своя екип Силвано Галбусера в края на сезон 2019. Галбусера започна работа с Доктора през 2014 година, след като италианецът се раздели с дългогодишния шеф на механиците си Джери Бърджис.До уволнението на Галбусера се стигна след дългата серия без победи за Валентино. Пилотът на Yamaha не се е качвал на най-високото място на подиума от Холандия, 2017 година. Оттогава досега неговият съотборник Маверик Винялес пък спечели две победи и три втори места. Фаворит за поста на Галбусера според испанското авторитетно издание AS е Давиде Муньоз. В момента испанецът работи в отбора на Валентино Роси в междинния клас Moto2 с Николо Булега. За кратко в миналото Муньоз е работил и с Винялес. Последният подиум на Валентино е от Гран При на САЩ, когато той се бори до последно за победата с младия талант на Suzuki Алекс Ринс. Преди финалните пет кръга за сезон 2019 Роси се намира на шеста позиция в генералното класиране на кралския клас.

