Тенис Вожняцки и Осака са четвъртфиналистки в Пекин 03 октомври 2019 | 12:15 0



копирано

Wozniacki won her 9th match in a row in Beijing without losing a set - next the quarterfinal - well done girl pic.twitter.com/SAkx4ZMrxw — Leif Mortensen (@hoergren) October 3, 2019 Във втората част на мача Вожняцки рано осъществи пробив, но при 5:3 пропусна три мачбола на свой сервис. Все пак датчанката получи нови два в следващия десети гейм и при втория от тях успя да затвори срещата. В следващия кръг Вожняцки ще игре с победителката от мача между рускините Екатерина Александрова и Дария Касаткина. Двукратната шампионка Каролине Вожняцки и доскорошната водачка в световната ранглиста Наоми Осака се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в китайската столица Пекин с награден фонд 8,29 милиона долара. В първия мач за деня Вожняцки се наложи над чехкинята Катержина Синякова със 7:5, 6:4. Датчанката на два пъти изоставаше с пробив в първия сет, преди да спечели четири от последните пет гейма, за да го обърне до 7:5 в своя полза.Във втората част на мача Вожняцки рано осъществи пробив, но при 5:3 пропусна три мачбола на свой сервис. Все пак датчанката получи нови два в следващия десети гейм и при втория от тях успя да затвори срещата. В следващия кръг Вожняцки ще игре с победителката от мача между рускините Екатерина Александрова и Дария Касаткина. No.4 seed @Naomi_Osaka_ won the last 10 games to dispatch Riske and keep her Asian swing winning streak going at the @ChinaOpen



HIGHLIGHTS --> https://t.co/ZMRAFFxOme pic.twitter.com/VgRmY5TsP5 — WTA (@WTA) October 3, 2019 Доста по-малко затруднения до достигането си до четвъртфиналите имаше Осака. Японката победи с 6:4, 6:0 американката Алисън Риск за 74 минути. Риск водеше с пробив с 4:2 в първия сет, но след това Осака взе 10 поредни гейма, за да спечели мача. За място на полуфиналите Осака ще играе с победителката от мача между Дженифър Брейди (САЩ) и Бианка Андрееску (Канада).

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 104

1