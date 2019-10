MINI показаха мощния звяр за рали Дакар 2020

MINI представиха автомобила си, с който рали звездите Карлос Сайнц и Стефан Петерханзел ще се борят за победа на рали Дакар 2020. Колата на двамата пилоти е с по-къса предница, което цели да бъде по-лесна за управление и по-бърза в пустините на Саудитска Арабия, където ще се проведе изданието на рали рейда през януари.

За първи път на предстоящото издание пък мосю Дакар – Стефан Петерханзел - ще си партнира със своята съпруга – Андреа, която ще бъде в ролята на навигатор. Двойката спечели Abu Dhabi Desert Challenge през април, а Стефан Петерханзел ще се бори за 14-а победа на Дакар през януари.

Dakar 2020: Sainz and Peterhansel in the X-raid MINI JCW Buggy! For more info klick here: https://t.co/X0Ol7wJLNi pic.twitter.com/nyvhzjzaSk