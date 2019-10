Тенис Мугуруса сложи преждевременен край на разочароващ сезон 03 октомври 2019 | 11:39 0



копирано

Гарбине Мугуруса сложи край на сезон 2019, съобщи испанското издание Punto de Break, позовавайки се на източници от щаба на бившата №1. Двукратната шампионка страда от контузия в десния крак и е отказала участия на турнирите в Тянжин и Москва. По този начин испанката слага край на настоящата кампания, в която се представи колебливо и завърши с 22 победи и 16 загуби. Последно Мугуруса отпадна още в първия кръг в Пекин, след като претърпя поражение от София Кенин. След Ролан Гарос испанката не успя да премине след втори кръг в шест последователни турнира. Спечели единствената си титла през годината в Монтерей, а също така достигна до четвъртфинал в Индиън Уелс и осминафинали на Australian Open и Ролан Гарос. Muguruza in midnight tennis action (Getty) pic.twitter.com/6nZPTyuoRm — Mugu Dimples (@MuguDimple) September 28, 2019 През юли 25-годишната тенисистка се раздели с треньора си Сам Сумик. Мугуруса разкри новината в профила си в „Twitter“, където благодари на френския наставник за свършената работа. „Малко думи, с които да обявя края на едно необикновено приключение – 2 титли от Големия шлем и №1 в света. Повече от благодарна съм за тези четири години. Благодаря, Сам“, написа Мугуруса. Muguruza IG Story ( @Alibinee is that you ? Lool) pic.twitter.com/DW5TPEJg1Y — Sebastien G (@sebshrfam) September 26, 2019 Бившата №1 започна да работи с треньора през 2015 година, а преди това той бе наставник на Виктория Азаренка и Южени Бушар. Двамата с Мугуруса постигнаха невероятни успехи. Испанката спечели Ролан Гарос през 2016 г. и триумфира на Уимбълдън през следващата кампания. TennisKafe.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 43

1