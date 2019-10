Спорт и бизнес Flutter и The Stars Group се обединяват, създават световен гигант за 10.5 млрд. паунда 03 октомври 2019 | 10:59 - Обновена 0



В последното мегасливане, което има за цел за удари световната хазартна индустрия, The Stars Group (TSG) ще бъде придобита от Flutter Entertainment, чиято собственост са Betfair, Fanduel и Paddy Power. Двете страни ще създадат световен гигант, оценен на 10.5 млрд. паунда. Веднага след приключване на сделката акционерите на Flutter ще притежават приблизително 54.64% от акциите в The Stars Group. Акционерите на TSG пък ще притежават приблизително 45.36% от Обединената група. След приключване на сделката се предвижда Съветът на Обединената група да се състои от: - Съвет от 14 души, опиращ се на експертния опит на Flutter и TSG - В допълнение: Девет изпълнителни директори, включващи петима номинирани от Flutter, трима номинирани от TSG и назначаването на Ричард Флинт, бивш изпълнителен директор на SBG. - Гари Макган, понастоящем председател на Flutter, ще изпълнява ролята на председател на Обединената група - Дейв Гадия, понастоящем изпълнителен директор в TSG, ще изпълнява ролята на заместник-председател на Обединената група - Питър Джексън, понастоящем главен изпълнителен директор на Flutter, ще изпълнява ролята на главен изпълнителен директор в Обединената група - Джонатан Хил, понастоящем главен изпълнителен директор на Flutter, ще изпълнява ролята на финансов директор в Обединената група - Рафи Акшенази, понастоящем главен изпълнителен директор в TSG, ще изпълнява ролята на главен изпълнителен директор в Обединената група Очаква се одобрението на акционерите на Flutter и TSG да стане през второто тримесечие на 2020 година. Завършването на сделката трябва да се случи през второто или третото тримесечие на 2020 година. Кои са Flutter Entertainment? Flutter Entertainment е новото име на Paddy Power Betfair, които завършиха собственото си сливане през 2016 година. Компанията притежава водещи марки в Австралия (под формата на Sportsbet) и в САЩ (чрез FanDuel). Кои са The Stars Group? The Stars Group са група за онлайн залози и игри, базирана в Канада. Компанията, която преди беше свързана с William Hill, завърши покупката на Sky Betting and Gaming за 3.4 млн. паунда през миналата година. Сделката Flutter – Stars Group в числа: - Пазарна стойност от 10.5 млрд. паунда - 3.8 млрд. паунда комбинирани приходи - 140 млн. паунда очаквани обединени разходи - Над 7 млн. активни клиенти от Stars Group - Над 6 млн. активни клиенти от Flutter - 8000 служители на Flutter - 4500 служители на Stars Group - Над 100 международни пазара - 38/100 пазарен дял в Обединеното кралство В България компанията PokerStars оперира с лиценз в продължение на 5 години. Гореспоменатата компания Betfair също притежаваше 5-годишен лиценз, който мистериозно не бе подновен от Комисията по хазарта през февруари 2019 година, въпреки наличието на напълно изрядни документи от страна на световния гигант. В момента Betfair отново кандидатства за лиценз в България и очаква да го получи. Тук е редно да припомним, че BetStars (собственост на PokerStars), след подаване на изрядни документи за лиценз за спортни залози в България и едногодишно чакане за получаването му (Комисията така и не разгледа документите), в края на 2018 година оттегли своето искане за лиценз. Явно бе желанието такъв лиценз да не им бъде предоставен. На Novibet, бетинг компания от Гърция, също бе отказано получаването на лиценз през 2018 година от Комисията по хазарта. Личните интереси и амбиции международни играчи да не присъстват на българския пазар се виждат ясно и с абсурдния акт лицензът на Betfair да не бъде продължен. Оставяме на вас да се досетите кой стои зад саботирането на процеса по лицензиране на международната компания в България. Явно амбициите на саботиращия са всички международни компании да бъдат изгонени от България. https://betinbulgaria.com 0



