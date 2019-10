Зимни спортове Шампионът в НХЛ Сейнт Луис започна защитата на титлата си със загуба 03 октомври 2019 | 10:42 - Обновена 0



копирано





Врана изпрати шайба в горния ъгъл на вратата на Блус и по този начин записа първа точка в пет мача в кариерата си срещу този съперник. Александър Овечкин и Дмитри Орлов също се разписаха за Капс, а Брейдън Холтби спаси 21 удара на вратата си. Сами Блес и Алекс Пиетранджело пък вкараха за Сейнт Луис, а Бинингтън отрази 31 шайби.

It's @JVranaa (Jakub Vrana) with the @EASPORTSNHL OT winner for the @Capitals in game No. 1. #NHLFaceOff pic.twitter.com/886xj0jXs7 — NHL (@NHL) 3 октомври 2019 г. Преди мача Блус издигнаха първия си шампионски банер с церемония, по време на която бяха показани кадри от празненствата на играчите в паузата на шампионата, както и избрани моменти от плейофите.



Остън Матюс отбеляза два гола за отбора на Торонто, който вкара четири във втората третина срещу Отава и спечели с 5:3 канадското дерби.



Матюс вкара за 3:2 за Торонто 8:02 минути след началото на втората част, а малко по-късно увеличи преднината на своя тим при числено предимство. Той вече има девет гола и две асистенции в първите мачове на своя тим в рамките на четири сезона.

Leave it to @Marner93 (Mitch Marner) to somehow find his man. Just ridiculous. #NHLFaceOff



: https://t.co/GRxMFgVRL1 @Sportsnet pic.twitter.com/u4KH3792kf — NHL (@NHL) 3 октомври 2019 г. Иля Михеев вкара гол и подаде за още един в дебюта си в НХЛ, Фредрик Готие и Тревър Муур също се разписаха, а Фредерик Андерсен спря 23 удара. Скот Сабурин също записа първата си шайба в НХЛ за Отава, а другите попадения бяха дело на Брейду Ткачук и Боби Райън. Крейг Андерсън пък спаси 36 удара на вратата си.



В други мачове от първия ден за новия сезон Едмънтън надви Ванкувър с 3:2, а Лас Вегас се наложи с 4:1 срещу Сан Хосе. Chalk up a game-winning goal for @cmcdavid97 (Connor McDavid) and a nice one at that. #NHLFaceOff pic.twitter.com/6q2E8papJa — NHL (@NHL) 3 октомври 2019 г. Якуб Врана вкара 2:51 минути след началото на продължението и донесе победата на Вашингтон с 3:2 срещу шампиона Сейнт Луис в мача на откриването на новия сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).Врана изпрати шайба в горния ъгъл на вратата на Блус и по този начин записа първа точка в пет мача в кариерата си срещу този съперник. Александър Овечкин и Дмитри Орлов също се разписаха за Капс, а Брейдън Холтби спаси 21 удара на вратата си. Сами Блес и Алекс Пиетранджело пък вкараха за Сейнт Луис, а Бинингтън отрази 31 шайби.Преди мача Блус издигнаха първия си шампионски банер с церемония, по време на която бяха показани кадри от празненствата на играчите в паузата на шампионата, както и избрани моменти от плейофите.Остън Матюс отбеляза два гола за отбора на Торонто, който вкара четири във втората третина срещу Отава и спечели с 5:3 канадското дерби.Матюс вкара за 3:2 за Торонто 8:02 минути след началото на втората част, а малко по-късно увеличи преднината на своя тим при числено предимство. Той вече има девет гола и две асистенции в първите мачове на своя тим в рамките на четири сезона.Иля Михеев вкара гол и подаде за още един в дебюта си в НХЛ, Фредрик Готие и Тревър Муур също се разписаха, а Фредерик Андерсен спря 23 удара. Скот Сабурин също записа първата си шайба в НХЛ за Отава, а другите попадения бяха дело на Брейду Ткачук и Боби Райън. Крейг Андерсън пък спаси 36 удара на вратата си. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 75

1