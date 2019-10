Луис Суарес: Трябва да показваме същия характер през целия турнир

Нападателят на Барселона Луис Суарес остана много доволен от победата с 2:1 над Интер в Шампионската лига, която беше извоювана след обрат, осъществен именно благодарение на негови голове. Той се надява тимът да показва същия характер и занапред.

"Ние сме най-добрият клуб на света. Всеки ни гледа под лупа. Ние сме противникът, когото всеки ще търси да победи, така че е нужно да покажем същия характер по време на целия турнир. Отборът показа, че е много търпелив. На почивката Ернесто Валверде ни каза да бъдем по-ефективни по отношение на пресата и се подобрихме през втората част. В крайна сметка, вярата и колективният труд ни помогнаха да спечелим мача. Взехме много ценни три точки срещу директен противник", коментира Суарес веднага след мача.

Luis Suárez: "We are the best club in the world. Everyone looks at us through a magnifying glass. We are the rival to beat and we have to have this mentality throughout the whole competition." pic.twitter.com/WhC7SyV1pf