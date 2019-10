Файдек пише история

Полякът Павел Файдек спечели четвъртата си поредна световна титла в хвърлянето на чук. 30-годишният поляк триумфира тази вечер на шампионата на планетата в Доха с резултат 80.50 метра. Той постигна този резултат в четвъртия опит, след като преди това бе повел в класирането още с първия си опит, а във втория бе постигнал 80.16. Така Файдек записа името си в историята на леката атлетика, ставайки първия човек с 4 световни титли в хвърлянето на чук.

Pawel Fajdek makes it 80.50m in the Men's Hammer Throw to take GOLD for Poland#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/LrhhTSCv4L