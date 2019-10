Шефът на Дортмунд: Обамеянг избра парите пред Шампионската лига

Изпълнителният директор на Борусия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке отправи хаплив коментар по адрес на бившия нападател на тима Пиер-Емерик Обамеянг . Голмайсторът премина при “артилеристите” през януари 2018 г. именно от германския клуб за 63 млн. евро. През последните два сезона “жълто-черните” играят в Шампионската лига, докато лондончани се изявяват в Лига Европа.

“Разбира се, че е трудно да задържиш играч при подобни суми. Заради парите някои футболисти отиват в отбори, които не са играли в Шампионската лига от години. На Обамеянг, който играе чудесно в Арсенал, най-вероятно му става приятно, когато си погледне банковата сметка, но в средите сигурно е тъжен, че се налага да гледа Шампионската лига по телевизията”, заяви Ватцке пред “Зюддойче Цайтунг”.

Dortmund CEO Hans-Joachim Watzke



"Aubameyang will probably be warm-hearted when he looks at his bank account, but on Wednesdays, will be saddened when he has to watch the Champions League on television."



Savage pic.twitter.com/HT86wJBT2T