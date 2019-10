Бокс Ухапване от паяк спира Паркър за битката с Чисора 02 октомври 2019 | 18:09 0



Joseph Parker pulls out of Dereck Chisora fight after suffering spider bitehttps://t.co/dJJm66UuGR pic.twitter.com/3q10US5SKF — Mirror Fighting (@MirrorFighting) October 2, 2019 Причината е заболяване на новозеландеца, което не му позволява да се подготвя нормално за срещата, която трябваше да се състои на 26 октомври. Според медиите в тихоокеанската страна Паркър е бил ухапан от паяк, което е довело до голямо възпаление на бедрото му. Самият Хърн обаче не разкри повече подробности около отказа на Паркър. Joseph Parker has withdrawn with injury from October 26th



Eddie Hearn's shortlist for possible Derek Chisora opponents



Alexander Povetkin

Michael Hunter

Oscar Rivas

Otto Wallin

Manuel Charr

Martin Bakole



Who do you want him to face? pic.twitter.com/ssmTdpLqwf — Odds Watch (@Odds_Watch) October 2, 2019 Очаква се до края на седмицата да стане ясен новият съперник на Чисора, който ще го замени за галавечерта в лондонската "О2 Арена" в края на месеца. Боксовият мач в тежка категория между британеца Дерек Чисора и новозеландеца Джоузеф Паркър няма да се състои, обяви промоутърът Еди Хърн.Очаква се до края на седмицата да стане ясен новият съперник на Чисора, който ще го замени за галавечерта в лондонската "О2 Арена" в края на месеца.

1