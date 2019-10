Ласицкене скочи остро на Коу и Коулман

Трикратната световна шампионка в скока на височина Мария Ласицкене атакува вербално президента на Международната асоциация на атлетическите федерации (IAAF) заради факта, че Крисчън Коулман (САЩ) беше допуснат да се състезава и дори спечели световната титла на 100 метра в Доха, след като избегна наказание за три пропуснати допинг теста. Първоначално беше обявено, че пропуснатите три допинг проверки са били в рамките на 12 месеца, а след това стана ясно, че месеците са 14 и така той избегна наказанието.

Самата Ласицкене спечели титлата в скока на височина с 2.04 метра, но за втори път стана шампионка на света под неутрален флаг, тъй като Руската атлетическа федерация все още търпи наказание за многобройните допинг случаи с местни атлети.

Another outstanding display from Mariya Lasitskene.



She becomes the first athlete in history to win three successive high jump titles at the #WorldAthleticsChamps! pic.twitter.com/XGhRvVgtSu