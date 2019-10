Ашли Барти и Бианка Андрееску с нови победи в Пекин

Водачката в световната ранглиста Ашли Барти (Австралия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в китайската столица Пекин с награден фонд 8,29 милиона долара. Барти елиминира представителката на домакините Сайсай Чжън с 6:3, 6:7(5), 6:2, а следващата й съперничка ще бъде двукратната шампионка на "Уимбълдън" Петра Квитова (Чехия).

Седмата в схемата и вицешампионка в надпреварата през 2014 година Квитова отстрани номер 9 Белинда Бенчич (Швейцария) с 6:3, 6:3, след като навакса ранно изоставане от 0:2 гейма във втория сет. Чехкинята пласира 33 печеливши удара и за пети път достигна четвъртфиналите в Пекин. В същото време Бенчич допусна 25 непредизвикани грешки и направи само 9 печеливши удара в срещата. Шампионката от Откритото първенство на САЩ Бианка Андрееску (Канада) продължи серията си на 16 поредни победи, след като се класира за класира за третия кръг на надпреварата.

Bianca Andreescu's 16-match win-streak is the longest win-streak of 2019, besting Barty’s mark of 15.



It is the longest unbeaten streak since Azarenka won 17 consecutive (incl. Fed Cup) in 2016 and the longest at WTA Tournaments & Slams since Serena won 19 straight in 2015. pic.twitter.com/3PDOmBEjIf