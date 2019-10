В страхотен дуел Кендрикс победи шведското чудо Дуплантис

Сблъсъкът между Кендрикс и Дуплантис беше много интересен. И двамата скачаха без грешка до 5.80 метра. Шведът опря до стената Кендрикс на 5.87 метра, след като се справи от втори опит, а американецът скочи от третия път. На 5.92 метра обаче Кендрикс си върна водачеството, след като записа успешен опит още от първия път. Дуплантис се задържа в състезанието след успех в третия си опит. На 5.97 метра и двамата скочиха от третия път, като това беше достатъчно за злато на американеца, след като 6.02 метра се оказаха непосилни и за двамата. Кендрикс дори се отказа от третия си опит на тази височина, след като вече си беше осигурил златото.

