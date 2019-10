Вавринка пропуска "Мастърс"-а в Шанхай

Shanghai update: OUT: Wawrinka IN: Kecmanovic Next: Ramos-Vinolas

На започващия другата седмица “Мастърс” в Шанхай мястото на Вавринка в основната схема ще заеме сърбинът Миомир Кецманович, а първа резерва вече е испанецът Алберт Рамос-Винолас.

Getting back slowly ! Hopefully I’ll be on court soon ! ‍‍‍ #fitness #trusttheprocess #hardwork #enjoy #fun pic.twitter.com/oWaeJ9fAfn