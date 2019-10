Фернандо Алонсо решава за Дакар след рали Мароко

Двукратният шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо излезе от своята зона на комфорт и преследва нови предизвикателства в последните месеци. Отскоро испанецът започна и подготовка за евентуално участие в най-тежкото състезание за човек и машина – рали Дакар. Алонсо ще вземе решение дали да стартира на изданието в началото на 2020 година на базата на представянето си в предстоящото рали Мароко.

Състезанието започва на 3 октомври и продължава една седмица. Навигатор на Алонсо ще бъде ветеранът от рали Дакар Марк Кома. Двамата ще участват с Toyota Hilux.

#CrossCountry - Double FIA @F1 World Champion and reigning @FIAWEC @alo_oficial joins a star-studded entry on the final round of the FIA World Cup for Cross Country Rallies as the title fight goes down to the wire in Morocco. https://t.co/fYHJff9Cf3 pic.twitter.com/oNpFfkpjq2