Английски национал се замеси в среднощен скандал

Полузащитникът на Челси Рос Баркли се замеси в среднощен скандал с шофьор на такси в Ливърпул в неделя вечер, пишат медиите в Англия. Докато пътувал в таксито Баркли разсипал пакет чипс на пода на автомобила, а шофьорът поискал от клиента да си почисти, но футболистът-милионер отказал и дори поискал да си тръгне, без да плати.

Breaking: Police speaking to Ross Barkley in Liverpool. It’s reported he dropped some food in the back of a cab and initially wouldn’t give the driver money for the cleaning bill. pic.twitter.com/9PokYPLAqh