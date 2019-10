Томпсън няма да играе поне до февруари

Клей Томпсън няма да се върне в игра поне до паузата за Мача на звездите през месец февруари идната година. Гардът на Голдън Стейт се възстановява след операция на коляното, която претърпя заради скъсани кръстни връзки. Стрелецът получи травмата в шестия мач от финалите на НБА през миналия сезон.“Той се справя прекрасно. Ще имаме повече новини за него около прекъсването за Мача на зевздите”, категоричен бе генералният мениджър на Уориърс Боб Майърс, който подчерта, че в организацията са оптимисти относно шансовете на Томпсън да се върне в игра през сезон 2019/2020.

“Ще правя това, което ми кажат от отбора. Проучил съм достатъчно добре всичко, свързано с травми като моята, а избързване е последното нещо, което искам да направя. Особено като имаме предвид, че искам да играя още доста време. И то на високо ниво. Боли ме, че не съм на игирщето, но търпението е ключово. Прибързано връщане няма да бъде най-умното нещо”, каза пък Томпсън и сподели, че е доволен от рехабилитацията си до момента.

It’s official! @KlayThompson is coming home January 18th! Join us for his jersey retirement against Oregon State!



Mini-plans are on-sale NOW to secure your tickets for the Klay Game: https://t.co/Tmz9KyNDxj #GoCougs | @WSUCougarMBB | @Warriors pic.twitter.com/Wpsg5LCV6N