Бивш играч на Милан: Мафията ме изгони от клуба

Бившият нигерийски национал Тарибо Уест твърди, че е напуснал Милан през 2000 година под натиск на мафията. Бившият защитник, който сега е на 45 години, изигра 4 мача и вкара един гол за "росонерите" през сезон 2000/01. След това Уест премина като преотстъпен в английския Дарби Каунти.

"Напуснах заради мафията. Подкупиха лекарите, за да кажат, че съм контузен, но това не беше истина. Искаха да ме изгонят, защото не искаха африканец в италианския отбор", заяви Уест пред нигерийски медии.

