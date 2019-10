Вертонген: Неясното бъдеще не влияе върху представянето ми

Защитникът на Тотнъм Ян Вертонген заяви, че медийните спекулации за бъдещето му в клуба не са му оказвали влияние, след като той бе оставен извън отбора в някои от началните мачове от началото на сезона.

32-годишният футболист, чийто настоящ договор изтича в края на сезона, пропусна първите три мача от кампанията във Висшата лига. Белгийският защитник има договор с "шпорите" до края на сезона, но в последните дни медиите на Албиона твърдят, че той ще получи оферта за ново споразумение.

Tottenham Hotspur centre-back Jan Vertonghen and Spurs midfielder Christian Eriksen, as happy as ever together in training.







