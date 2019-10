Русия стартира с победа над Иран на Световната купа (видео + снимки)

Волейболистите на Русия, които спечелиха Лигата на нациите през 2018 и 2019 година, започнаха с успех участието си на Световната купа в Япония.Възпитаниците на Туомас Самелвуо победиха Иран с 3:1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:22) пред 965 зрители в зала “Уайт Ринг” в Нагано.Двубоят бе напълно равностоен почти до края на първата част, когато атака и блокада на Павел Круглов даде аванс от 22:20 на “Сборная”. Игор Колакович взе прекъсване за Иран, а след него се прояви Иля Власов, който атакува успешно през центъра и заби две поредни блокади при атаки на Алиасгар Моджарад - 25:21.Във втората част руснаците се справиха отлично с блокада и в защита с лидерите на Иран Амир Гафур и Милад Ебадипур. Отлични изяви и бързи атаки на Павел Круглов и Ярослав Подлесних дадоха сериозен превес на Русия. Две поредни успешни блокади донесоха успеха на “Сборная” с 25:18 в гейма.Третата част започна отново добре за руските волейболисти, които поведоха с 14:8 след ас на Иван Яковлев. Постепенно “персите” се върнаха в гейма. Иранците разстроиха посрещането на Фьодор Воронков, а в атака се разигра диагоналът, който атакува с лява ръка Фархад Гаеми. При 23:23 дебют за “Сборная” направи 23-годишният посрещач Андрей Сурмачевский, който влезе в игра, за да подсили началния удар, но иранците успяха да се справят с него. Милад Ебадипур също се разигра в атака, а атака в аут на Павел Круглов донесе успеха за Иран в 3-ата част с 26:24.Четвъртата част бе напълно равностойна. При 20:20 и начален удар на Ярослав Подлесних Иля Власов спря с блокада атака на Милад Ебадипур, а след това Ярослав Подлесних заби ас за 22:20. Блокада на Иван Яковлев срещу атака на Пурия Яли изведе “Сборная” до мачбол при 24:21, а Денис Земчьонок оформи крайната победа с 25:22 и 3:1 гейма.Утре от 08,00 часа Русия излиза срещу Канада.Ярослав Полесних стана най-резултатен за Русия с 18 точки (2 аса, 2 блока, 51% ефективност в атака), а Иван Яковлев добави още 16 точки (3 аса, 6 блока, 50% ефективност в атака).За Иран се отличи Милад Ебадипур с 18 точки (2 блока, 43% ефективност в атака), а Фархад Гаеми добави още 9 точки (50% ефективност в атака). Сергей Гранкин 2, Павел Круглов 12, Ярослав Подлесних 18, Фьодор Воронков 13, Иван Яковлев 16, Иля Власов 8 - Валентин Голубев-либеро (Евгений Андреев-либеро, Андрей Сурмачевский, Денис Земчьонок 1, Дмитрий Ковальов)

Мир Сайед Маруфлакрани 2, Фархад Гаеми 9, Милад Ебадипур 18, Амир Гафур 7, Али Шарифеи 7, Алиасгар Моджарад 6 - Мохамадреза Хазратпурталатапех-либеро (Пурия Яли 8, Масуд Голами, Амирхосейни Есфандиер)