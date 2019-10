Победен дебют за Джокович в Токио

В следващият кръг Новак ще се изправи срещу представителя на домакините Го Соеда. Японецът изненадващо спечели срещу Ян-Ленард Щруф (Германия) с 4:6, 7:6 (4) и 6:3.

New city, same Novak @DjokerNole navigates past Popyrin 6-4 6-2 to advance to the second round in Tokyo.#rakutenopen pic.twitter.com/77cumEWh2j — Tennis TV (@TennisTV) 1 октомври 2019 г.

Новак Джокович направи успешно завръщане на сингъл. Световният №1 стартира с победа при дебюта си на силния турнир на твърди кортове в Токио с награден фонд 1,9 милиона долара. Сърбинът надви с 6:4, 6:2 Алексей Попирин от Австрия след час и 25 минути, като за него това беше първи официален мач на сингъл от US Open. Ноле направи близо едномесечна пауза заради травмата в рамото, която го принуди да се откаже в мача срещу Стан Вавринка от 1/8-финалите на последния за годината турнир от Големия шлем.Днес квалификантът Попирин затрудни Джокович само в първия сет. При резултат 4:4, въпреки че отрази четири възможности за пробив, австриецът загуби своето подаване. Последва гейм на нула за водача в основната схема и победа в първия сет. Втората част бе изцяло в полза на Джокович и той ликува след 6:2.