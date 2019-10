Бившият треньор на Мо Фара изгоря за четири години

Американският треньор по лека атлетика Алберто Салазар бе наказан със спиране на правата за четири години заради нарушаване на антидопинговите правила.

Салазар е главен треньор в школата на "Найк" в Орегон и бивш треньор на четирикратния олимпийски шампион Мо Фара от Великобриратния. Джефри Браун, ендокринологът, който дълги години работеше с атлетите на Салазар, също е наказан за четири години.

