Хюстън е явният фаворит за титлата, букмейкърите палят свещи срещу Милуоки и Минесота

В навечерието на елиминациите букмейкърите в Невада приемат залози за триумф на "астронавтите" в Световните серии при коефициент около 3.00. Следващите най-вероятни шампиони на теория са Лос Анджелис Доджърс (3.50) и Ню Йорк Янкис (5.00).



The @astros and @Dodgers lead the World Series odds as the MLB playoffs begin. (@OddsShark)https://t.co/ouKAeKR1D1 — Sportsnet (@Sportsnet) October 1, 2019

По данни от "Уилям Хил" най-големите заложени суми са именно за титла на Хюстън, като още на 21 април е приет залог в размер на $30 000 при коефициент 7.50. При същата ставка на 13 май са заложени още $25 000 за Астрос. Въпреки това букмейкърите пресмятат, че евентуална титла на клуба от Тексас е сред най-приемливите сценарии при изплащане на печалбите.



"Астрос и Доджърс всъщност са най-добрите варианти за нас – коментира пред ESPN Тони ди Томазо, риск мениджър в заложна къща "Си Джи Текнолъджи" в Лас Вегас. – Ще сме доволни от такъв развой."



MLB Betting Guide: 2019 World Series and playoff odds, picks and best bets https://t.co/KGxAS2dc6J pic.twitter.com/WTE6aztZDR — Moneyline Report (@MoneylineReport) September 30, 2019

Директорът на букмейкърското бюро на хазартния гигант MGM Джеф Стоунбек пък казва: "Бихме се радвали, ако Хюстън спечели Световните серии. С тях сме в добра позиция, наистина. Като цяло ще бъдем ОК, стига Милуоки или Минесота да не стигнат до края."



С изключение на трите изявени фаворита, никой друг от десетте отбора в плейофите няма коефициент под 10.00. На четвърто място се нарежда Атланта Брейвс (11.00), а пета позиция делят Сейнт Луис Кардиналс (13.00) и Минесота Туинс (13.00). По-нататък следват Вашингтон Нешънълс (17.00), Оукланд Атлетикс (26.00), Милуоки Бруърс (31.00) и Тампа Бей Рейс (31.00).







Елиминациите за титлата започват с двата "уайлд кард" мача: Вашингтон - Милуоки в Националната лига тази вечер и Оукланд - Тампа Бей в Американската лига утре. Победителите ще се класират за дивизионните серии съответно срещу Доджърс и Астрос. Другите два полуфинала в двете лиги са Брейвс - Кардиналс в НЛ и Янкис - Туинс в АЛ.





СРЕДНИ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ТИТЛА В СВЕТОВНИТЕ СЕРИИ '19



Хюстън Астрос

3.00 Лос Анджелис Доджърс

3.50 Ню Йорк Янкис

5.00 Атланта Брейвс

11.00 Минесота Туинс

13.00 Сейнт Луис Кардиналс

13.00 Вашингтон Нешънълс

17.00 Оукланд Атлетикс

26.00 Милуоки Бруърс

31.00 Тампа Бей Рейс

31.00



