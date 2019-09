Кенийка грабна титлата на 3000 метра стийпълчейз с рекорд на световните шампионати

Кенийката Беатрис Чепкоеч е световна шампионка в бягането на 3000 метра стийпълчейз. Тя триумфира в дисциплината на шампионата в Доха с резултат 8:57.84 минути - нов рекорд на световните първенства. Шампионката от Лондон преди две години Ема Кобърн този път остана със сребърен медал. Русокосата американка записа най-добро лично постижение в кариерата си - 9:02.35 минути. Трета пък финишира германката Геза Фелиситас Краузе, която регистрира нов национален рекорд - 9:03.30 мин.





С върхово лично постижение в кариерата си, но извън медалите остана Винфред Мутиле Яви от Бахрейн, която остана четвърта с 9:05.68 мин.

The world record holder becomes the world champion.



Beatrice Chepkoech wins 3000m steeplechase in a #WorldAthleticsChamps record 8:57.84. pic.twitter.com/qv9DbmRC4p