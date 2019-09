Злато за Ласицкене в луд финал с два световни рекорда на Махучик (галерия)

Мария Ласицкене спечели третата си поредна титла в скока на височина. Рускинята, която се състезава под неутрален флаг, стигна до златото в Доха с постижение от 2.04 метра. Ласицкене премина от първи опит всички височини от 1.84 метра до 2.04 метра. След това 26-годишната рускиня вдигна летвата на 2.08 метра, но направи три неуспешни опита на тази височина.

Голямата сензация в сектора тази вечер обаче беше 18-годишната младежка олимпийска шампионка от Буенос Айрес 2018 Ярослава Махучик. Украинката постави два световни рекорда за девойки под 20 години, след като първо се справи с 2.02 метра от първия си опит, а след това скочи и 2.04 метра при третия си опит. Емоциите за световната и европейска шампионка за девойки бяха толкова силни, че тя не продължи да скача на следваща височина.

С постижението си от 2.04 метра Махучик се изравни на 15-о място във вечната ранглиста на дисциплината с Венелина Венева-Матеева, Силвия Коста (Куба), Ирина Гордеева (Русия) и Бриджита Барет.

Сребърната медалистка от преди две години Юлия Левченко (Украйна) също скочи 2.00 метра, но от трети опит, и това й отреди четвъртата позиция.





