Злато за Уганда на 800 метра при жените

Халиума Накааи спечели златото в бягането на 800 метра на Световното първенство в Доха. Представителката на Уганда триумфира във финала с национален рекорд - 1:58.04 минута. Втора се нареди американката Рейвин Роджърс, която опита с финален спринт в последните метри да изпревари шампионката, но малко не й достигна. Роджърс записа най-добро лично постижение за сезона - 1:58.18. За бронза се пребори друга американка - Аджии Уилсън, която зае тротото място и в Лондон преди две години. Тази вечер Уилсън даде време 1:58.84 минута.

Halimah Nakaayi outsprints everyone over the final 100m to win the 800m title in a Ugandan record 1:58.04. pic.twitter.com/TRW0EywToF