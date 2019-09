Други спортове Уникална трансформация: Млада жена с хранителни нарушения осъществи спортен прецедент със социална кауза 30 септември 2019 | 16:17 0



Предизвикателството се състоеше от това аматьор да осъществи две призови състезания, в две различни дисциплини и подготовки, с две седмици разлика, за да покаже чрез личен пример, че трансформацията и лекуването от системни преяждания е напълно възможно.



По-рано този месец Жасмина грабна златото във всички дисциплини на Републиканския шампионат по силов трибои в категория до 52 кг. Този спорт изисква демонстрирането на абсолютна сила във всички дисциплини - клек, лежанка и тяга.



Тази събота, Жасмина дебютира на Републиканското първенство по бодибилдинг и фитнес, категория "Бикини фитнес" и се класира пета в категория до 158 см. Търсените критерии в този спорт са визия и естетика.



Осъществявайки двете състезания с две седмици разлика, Жасмина успя да демонстрира върховна форма на самодисциплина и устременост - качества, които липсват при хората с хранителни нарушения. По този начин тя показа, че промяната и трансформацията е възможна.



На 13 октомври предстои третото и последно предизвикателство - международно първенство по бодибилдинг и фитнес в Скопие.



За BINGE OFF:

